Konya Kitap Günleri'ne gazeteci yazar Yusuf Kaplan konuk oldu Açıklaması - Haberler
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Konya Kitap Günleri'ne gazeteci yazar Yusuf Kaplan konuk oldu Açıklaması

AA / Taner Aydın - Haberler | Kültür Sanat
Konya Kitap Günleri'ne gazeteci yazar Yusuf Kaplan konuk oldu Açıklaması

Gazeteci yazar Yusuf Kaplan, peygambersiz İslam'ın küresel bir proje olduğunu belirterek, "Peygambersiz bir din olur mu hiç? Ne yapmak istiyorsunuz? Hazreti Peygamber'i devre dışı bırakırsanız din kısa devre yapar." dedi.

KONYA (AA) - Gazeteci yazar Yusuf Kaplan, peygambersiz İslam'ın küresel bir proje olduğunu belirterek, "Peygambersiz bir din olur mu hiç? Ne yapmak istiyorsunuz? Hazreti Peygamber'i devre dışı bırakırsanız din kısa devre yapar." dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesince Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Konya Kitap Günleri"nde kitapseverlerle buluşan Kaplan, Türkiye'nin yeni bir medeniyet tasavvuruna ihtiyacının olduğunu söyledi.

"Medeniyet Tasavvuru Okulu"nu da kuran Kaplan, dünyada peygambersiz bir İslam düşüncesinin inşa edilmeye çalışıldığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Şu an küresel bir proje: peygambersiz İslam. Peygambersiz bir din olur mu hiç? Ne yapmak istiyorsunuz? Hazreti Peygamber'i devre dışı bırakırsanız din kısa devre yapar. Mesele şu, küresel sistemin, küresel kapitalist sistemin bütün dinlerin müntesipleriyle bağlarını koparma süreci tamamlandı."

İslam takipçilerinin ise Kur'an ve sünnet-i seniyye ile ilişkilerinin koparılamadığını, bu sürecin 200 yıl önce Tanzimat'la başladığını ifade eden Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin bütünleşmeye, yeni bir kardeşlik iklimine, yeni bir seferberliğe şiddetle ihtiyacı var. Bu toplum başına ne geldiğini bilmiyor. Tayyip Erdoğan iktidar mı? Evet, iktidar. Bu ülke için her şeyini feda ediyor, yüreği yangın yerine dönmüş."

Konuşmasının sonunda Kaplan'a günün anısına belediye tarafından hazırlanan, Konya'yı tanıtan kitap hediye edildi.

Alanında Anadolu'nun en büyük etkinliği olan, bir milyondan fazla kitap, 250 yayınevi ve 450 yazarın yer aldığı Konya Kitap Günleri, 24 Ekim'e kadar devam edecek.

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Konya Kitap Günleri'ne gazeteci yazar Yusuf Kaplan konuk oldu Açıklaması - Haberler
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