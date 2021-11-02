Kontrolden çıkan kamyonet ormanlık alana uçtu: 1'i bebek 5 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan kamyonet ormanlık alana uçtu: 1'i bebek 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan kamyonet ormanlık alana uçtu: 1'i bebek 5 yaralı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonetin yoldan çıkarak ormanlık alana uçması sonucu 1'i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonetin yoldan çıkarak ormanlık alana uçması sonucu 1'i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Başköy Köyü mevkiinde meydana geldi. Cengiz Ateş (45) idaresindeki 06 CJE 484 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Kazada sürücü ile birlikte Lina Yağmur Dönmez (1), Gülcan Güger (35), Büşra Dönmez (29) ve Mehmet Akif Yılmaz (45) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kontrolden çıkan kamyonet ormanlık alana uçtu: 1'i bebek 5 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet ormanlık alana uçtu: 1'i bebek 5 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet ormanlık alana uçtu: 1'i bebek 5 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet ormanlık alana uçtu: 1'i bebek 5 yaralı

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