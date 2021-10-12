Komşusundaki hırsızlığı görüntüledi, Kağıthane polisi hırsızı yakaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Komşusundaki hırsızlığı görüntüledi, Kağıthane polisi hırsızı yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Komşusundaki hırsızlığı görüntüledi, Kağıthane polisi hırsızı yakaladı

Kağıthane'de açık bırakılan pencereden eve giren hırsız, içeride uyuyan 6 kişinin 9 cep telefonunu ve cüzdanlarını çaldı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de açık bırakılan pencereden eve giren hırsız, içeride uyuyan 6 kişinin 9 cep telefonunu ve cüzdanlarını çaldı. Hırsızlık anlarını o esnada evde yaşayanların karşı komşusu görüntüledi. Çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızı kıskıvrak yakaladı.

Olay, geçtiğimiz 10 Ağustos'ta Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu 6 akraba ve arkadaş evlerinde uyuduğu esnada bir şahıs, doğal gaz kutusundan balkona ardından da birinci katta olan eve tırmandı. Açık olan pencereden içeriye giren hırsız, o esnada evde uyuyan 6 kişinin 9 cep telefonu ve cüzdanını alarak girdiği pencereden geri çıktı. Sabah saatlerinde uyandıklarında cep telefonlarının olmadığını gören ev sakinleri emniyete giderek şikayetçi oldu.

Kağıthane polisi kıskıvrak yakaladı

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera ve cep telefonu görüntülerini incelemeye aldı. Polis şüphelinin 33 yaşındaki Veysi A. olduğunu tespit edildi. Şüpheli geçtiğimiz pazar günü Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Komşudaki hırsızlığı görüntüledi

Öte yandan hırsızı eve girdiği anlar karşı binadaki komşusu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde balkona çıkan hırsız pencereyi kontrol ediyor ardından bir süre balkonda bekliyor. İçeri girdikten sonra ise aynı pencereden çıkarak olay yerinden uzaklaşıyor. - İSTANBUL

Komşusundaki hırsızlığı görüntüledi, Kağıthane polisi hırsızı yakaladı

Komşusundaki hırsızlığı görüntüledi, Kağıthane polisi hırsızı yakaladı

Komşusundaki hırsızlığı görüntüledi, Kağıthane polisi hırsızı yakaladı

Komşusundaki hırsızlığı görüntüledi, Kağıthane polisi hırsızı yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işıl Sergen İdo Tatlıses Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Stefan Kuntz Fernando Alonso Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Komşusundaki hırsızlığı görüntüledi, Kağıthane polisi hırsızı yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 16:30:13. #1.12#