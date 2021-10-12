KOM'un Çekirge Operasyonu'nda sahte PCR testi düzenleyenlere gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) ekipleri, uzun süredir yürüttükleri takip sonucunda "Çekirge Operasyonu" için sabah saatlerinde düğmeye bastı. Aydın, Elazığ, Isparta, Kırıkkale, Rize, Şanlıurfa ve Zonguldak'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon sonucunda, sahte Pcr testi düzenleyenler başta olmak üzere dolandırıcılık olayına karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 235'i hakkında ise gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.

"YURT DIŞINA GİRİŞ ÇIKIŞLARINI SAĞLADILAR"

KOM'dan operasyonla ilgili detaylı açıklama da yapıldı. Şahısların sahte PCR testiyle çok sayıda kişinin yurt dışına çıkmasını sağladığı belirtilen açıklamada, "Sahte PCR testi ile korona pozitif olma ihtimali olan vatandaşların gerek yurt dışına çıkışlarında gerekse gündelikli hayatlarını aksatmadan AVM'ler giriş çıkış, şehirlerarası seyahat sınırlaması yaşamamak adına hiç test yaptırmadan herhangi bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeden test yaptırmış gibi görünerek halk sağlığının tehdit edilmesini sağlamışlardır" denildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mahmut Çorumlu.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

Dolandırıcılıkla mücadelede kararlılığa vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sahte testi sağlayanların maddi menfaat temin ettikleri, özellikle pandemi dönemi ile birlikte küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan destekler kapsamında vergi iadesi ya da maddi destek alabilmek amaçlı kağıt üzerinde çalışan gösterilerek bahsi geçen desteklemelerden usulsüz olarak faydalanıldığı, aynı zamanda vergi iadesi temin edildiği tespit edilmiştir. Devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatleri en büyük önceliklerimizden olup suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

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