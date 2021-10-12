KOM'un Çekirge Operasyonu'nda sahte PCR testi düzenleyenlere gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KOM'un Çekirge Operasyonu'nda sahte PCR testi düzenleyenlere gözaltı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, çeşitli illerde dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında sahte PCR testi ile korona pozitif olma ihtimali bulunan vatandaşları negatif gösterdikleri belirlenen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) ekipleri, uzun süredir yürüttükleri takip sonucunda "Çekirge Operasyonu" için sabah saatlerinde düğmeye bastı. Aydın, Elazığ, Isparta, Kırıkkale, Rize, Şanlıurfa ve Zonguldak'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon sonucunda, sahte Pcr testi düzenleyenler başta olmak üzere dolandırıcılık olayına karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 235'i hakkında ise gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.

KOM'un Çekirge Operasyonu'nda sahte PCR testi düzenleyenlere gözaltı

"YURT DIŞINA GİRİŞ ÇIKIŞLARINI SAĞLADILAR"

KOM'dan operasyonla ilgili detaylı açıklama da yapıldı. Şahısların sahte PCR testiyle çok sayıda kişinin yurt dışına çıkmasını sağladığı belirtilen açıklamada, "Sahte PCR testi ile korona pozitif olma ihtimali olan vatandaşların gerek yurt dışına çıkışlarında gerekse gündelikli hayatlarını aksatmadan AVM'ler giriş çıkış, şehirlerarası seyahat sınırlaması yaşamamak adına hiç test yaptırmadan herhangi bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeden test yaptırmış gibi görünerek halk sağlığının tehdit edilmesini sağlamışlardır" denildi.

KOM'un Çekirge Operasyonu'nda sahte PCR testi düzenleyenlere gözaltıKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mahmut Çorumlu.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

Dolandırıcılıkla mücadelede kararlılığa vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sahte testi sağlayanların maddi menfaat temin ettikleri, özellikle pandemi dönemi ile birlikte küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan destekler kapsamında vergi iadesi ya da maddi destek alabilmek amaçlı kağıt üzerinde çalışan gösterilerek bahsi geçen desteklemelerden usulsüz olarak faydalanıldığı, aynı zamanda vergi iadesi temin edildiği tespit edilmiştir. Devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatleri en büyük önceliklerimizden olup suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Son Dakika: KOM, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunu başlattıSon Dakika: KOM, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunu başlattı

KOM'un Çekirge Operasyonu'nda sahte PCR testi düzenleyenlere gözaltı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Cam silerken balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Cam silerken balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

 Avcılar'da vahşet

Avcılar'da vahşet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Işıl Sergen Mehmet Ali Erbil Muhammet Emin Akbaşoğlu
Spor Mesut Özil Ali Palabıyık
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Sergio Perez
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KOM'un Çekirge Operasyonu'nda sahte PCR testi düzenleyenlere gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 09:55:43. #1.12#