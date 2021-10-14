Kolpaçino 4 ne zaman çıkacak? Kolpaçino 4 çıkacak mı?

Kolpaçino 4 ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 2009 yapımı Kolpaçino adlı filmin devamı niteliğinde olup, büyük ölçüde aynı oyuncularla çekilmiştir. Vizyonda kaldığı 17 hafta boyunca 736.320 kişi tarafından izlenen Kolpaçino: Bomba, 2011 yılında Türkiye'de en çok izlenen 11. film oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KOLPAÇİNO 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kolpaçino 4 için yeni detaylar, Şafak Sezer tarafından gündeme getirildi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Şafak Sezer, "Kolpaçino serisinin 4'üncü filmini çekecek misiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Yaklaşık 2 aydır bu konu üzerinde konuşuyoruz. Yakında senaryoyu yazmaya başlayacağız. Kadroda ünlü isimler de olacak. Güzel bir şey çıkaracağız."

Şafak Sezer, başrolünde oynadığı "Kolpaçino" filmlerinin senaryosuna da imzasını atmıştı.

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