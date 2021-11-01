Kocaeli'de 51 yağmur suyu ızgarasını çalan zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de 51 yağmur suyu ızgarasını çalan zanlı yakalandı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de 51 yağmur suyu ızgarasını çalan zanlı yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 51 yağmur suyu ızgarasını çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 51 yağmur suyu ızgarasını çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSU) yapılan açıklamaya göre, Alo 185 Çağrı Merkezi'ne, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi açık otoparkı alanında bulunan yağmur suyu ızgaralarının çalındığı ihbarı gelmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Kurum avukatı eşliğinde bölgede inceleme yapan ekipler, 51 tekli demir döküm ızgaranın yerinden sökülerek çalındığını tespit etti.

Çalınan ızgaralardan dolayı açık kalan mazgalların çevresine, insan ve araç trafiğini tehlikeye atmaması için güvenlik şeridi çekildi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, ızgaraları çaldığı belirlenen 18 yaşındaki zanlı yakalandı, ızgaralara el konuldu.

Ele geçirilen 51 ızgara yerlerine monte edildi, bölge araç ve yaya trafiğine açıldı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
Sürücü, polis memuru çıktı!

Sürücü, polis memuru çıktı!

 Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü

Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title