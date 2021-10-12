'Kızım' diye seslendiği tilkiyi besledi - Haberler
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'Kızım' diye seslendiği tilkiyi besledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
'Kızım' diye seslendiği tilkiyi besledi

Adıyaman'da bir vatandaşın aç kalan tilkiyi 'kızım' diyerek beslediği görüntüler yürekleri ısıttı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Adıyaman'da bir vatandaşın aç kalan tilkiyi 'kızım' diyerek beslediği görüntüler yürekleri ısıttı.

Adıyaman Merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üst bölgesinde bulunan bağ evinin bahçesinde oturan Hüseyin Coşkun, evin önüne gelen tilkiyi fark etti. Tilkinin aç olduğunu ve yiyecek için geldiğini anlayan Hüseyin Coşkun, ekmek ve tavuk kırıntısı verdi. Tilki yiyecekleri yediği esnada Hüseyin Coşkun, bu anları telefon ile kayda aldı. Hüseyin Coşkun'un 'kızım' diye seslendiği tilki karnını doyurduktan sonra gözlerden kayboldu. Tilkinin belirli aralıklarla bağ evine geldiği ve burada karnını doyurduktan sonra yaşam alanına geri döndüğü öğrenildi. - ADIYAMAN

'Kızım' diye seslendiği tilkiyi besledi

'Kızım' diye seslendiği tilkiyi besledi

'Kızım' diye seslendiği tilkiyi besledi

'Kızım' diye seslendiği tilkiyi besledi

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Haber: 'Kızım' diye seslendiği tilkiyi besledi - Haberler
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