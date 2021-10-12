Kız kardeşinin karaciğeriyle sağlığına kavuştu

ADANA'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 15 yıldır ara verilen canlıdan canlıya karaciğer nakline yeniden başlandı. Bilal Yağmurcan'a (24), kız kardeşi Beyza Yağmurcan'dan (21) alınan karaciğer nakledildi.

Özel sektörde çalışan, 4 yıldır karaciğer rahatsızlığı yaşayan Bilal Yağmurcan için doktorlar, nakil kararı verdi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nakil Bölümü'ne başvuran Yağmurcan ile kız kardeşi Beyza Yağmurcan'ın dokularının uyuştuğu belirlendi. Bunun üzerine kardeşler ameliyata alındı. Daha önce kadavradan canlıya nakiller gerçekleştiren organ nakil ekibi, bu kez 15 yıldır ara verilen canlıdan canlıya nakil işlemi için ameliyata girdi. Beyza Yağmurcan'dan alınan karaciğer parçası, kardeşine nakledildi.

Beyza Yağmurcan ve ağabeyi Bilal Yağmurcan da organ bağışının önemine değinerek 'yeni bir hayat mümkün' mesajı verdi. Yağmurcan kardeşler ayrıca operasyona katılan ekibe teşekkür etti.