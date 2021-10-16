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Keriz filmi ne zaman çekildi? Keriz filmi nerede çekildi?

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Keriz filmi ne zaman çekildi? Keriz filmi nerede çekildi?

Keriz, yönetmenliğini Kartal Tibet'in ve yapımcılığını da Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, 1985 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki filmin başrollerini Kemal Sunal ve Perihan Savaş paylaşmıştır. Peki, Keriz filmi ne zaman çekildi? Keriz filmi nerede çekildi?

Keriz filmi ne zaman çekildi? Keriz filmi nerede çekildi? sorularının yanıtını sizler için derledik. Şirin bir köy... Birbirlerine sevdalı iki genç... Zülfü ( Kemal Sunal ) ve Zülfüye ( Perihan Savaş ) evlenme arifesinde gün saymaktalar. Ama Zülfü'nün amcası Topal Abbas (Ali Şen), köyde hakimiyet Zülfüye'nin babası Şehmuz'a geçecek diye bu evliliğe karşı çıkmasıyla başlayan Keriz filmi konusu nedir? Keriz filmi oyuncuları kim?

Şirin bir köy... Birbirlerine sevdalı iki genç... Zülfü (Kemal Sunal) ve Zülfüye (Perihan Savaş) evlenme arifesinde gün saymaktalar. Ama Zülfü'nün amcası Topal Abbas (Ali Şen), köyde hakimiyet Zülfüye'nin babası Şehmuz'a geçecek diye bu evliliğe karşı çıkar. Ve eğer evlenirse mallarını amcasına vereceği yolunda bir kâğıt imzalatır. Zülfü'nün başına bir şey gelirse tüm varlığı amcasının olacaktır. Yine de iki aşık evlenir. Amca Abbas dedikodu çıkartır, Zülfüye'ye iftira atar. Zülfü'ye de karısını öldürmesini öğütler. Ama Zülfü kıyamaz. Amcasına ve köylüye öldürdüğünü söylerse de Zülfüye ailesiyle İstanbul'un yolunu tutmuştur bile. Ardından Zülfü de tabii. Kendisine bir iş bulup çalışmaya başlar. Bu arada Şehmuz'un arazisinde değerli bir maden çıkar. Açgözlü Abbas ve köylüler Şehmuz'un peşine düşer. Akılları sıra Zülfü ile Zülfüye'yi barıştırıp arsaya sahip çıkmak isterler. Zülfü Zülfüye'yi İstanbul'da bulur, özür diler ve birlikte olurlar. Abbas ve köylüler İstanbul'a gelip konuştukları Şehmuz'dan araziyi isterler. Şehmuz araziyi çoktan biricik kızı Zülfüye'ye vermiştir. Bunun üzerine Zülfüye'ye yalvar yakar ricacı olan Abbas ve etrafındakiler, aldıkları yanıtla şoka girerler. Çünkü Zülfüye tüm araziyi kocası Zülfü'ye verdiğini söyler. Zülfü, çıkarcı ve açgözlü amcası Abbas ve yardakçısı köylülerin ona ve Zülfüye'ye yaptıkları iftira ve kötülüklerin acısını çıkaracak kozu eline geçirmiştir. Sonuç olarak genç ve sevdalı evliler arazilerini satmazlar. Çünkü köylerinde onları mutlu, yalansız dolansız, ikiyüzlülükten uzak, güzel ve sevgi dolu bir yaşam beklemektedir. (Aksaray'ın Gücünkaya köyünde çekilmiştir.)

Yeşilçam sinemasının unutulmazları arasına giren 'Keriz' filminin çekimleri Aksaray'ın merkeze bağlı Gücünkaya köyünde gerçekleştirildi. 1985 yılında çekilen filmin başrollerinde ise Kemal Sunal ile Perihan Savaş yer almakta.

Aksaray'ın Gücünkaya köyünde çekilmiştir.

Kemal Sunal - Zülfü

Perihan Savaş - Zülfiye

Müge Akyamaç - Ayşe

Ali Şen - Abbas Emmi

Halit Akçatepe - Hamit

Aliye Rona - Güllü Yenge

İhsan Yüce - Şeyhmus

Nubar Terziyan - Muhtar

Turgut Özatay - Arif

Nuran Aykut

Yaşar Şener - Kahveci Ali

Hakkı Kıvanç

Sırrı Elitaş

Faruk Savun

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