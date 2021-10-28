Kendine Müzisyen Twitch üzerinden yine banlandı

Twitch gündemden düşmemeye devam ediyor. Twitch Bit olaylarının konuşulduğu bu dönemlerde, BigBossLayf ekibinin üyelerinden biri olan sevilen yayıncı Kemal Can"Kendine Müzisyen" Parlak, Twitch üzerinden banlandı.

Bu banlanma yayıncının 28 Ekim Perşembe gününün akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile duyuruldu. Yayıncının Tweet'inde yer alan görsele ve söylemlerine göre bu cezanın Kendine Müzisyen'e verilmesinin nedeni yayında kazara kısa süreliğine çıplaklık veya cinsellik barındıran içerik göstermesi.

Toplamda 1 günlük bir banlanma cezası alan yayıncı, paylaşımında "Ooof tam yayın günümde ban yedim. Bir daha Discord ekranını yayına vermeyeceğim. : ')" sözlerine yer verdi.

Yayıncının ikinci kez banlanışının ardından ise komik başka bir detay ortaya çıktı. Annesinin kendisine attığı mesajların bir ekran görüntüsünü Tweet atan Parlak, annesinden gelen "Geçmiş olsun oğlum", "Azmış zaten üzülme" ve "Yarın dansöz var mı" mesajlarını takipçileri ile paylaştı.

Ünlü yayıncı geçtiğimiz yılın ekim ayında yine banlanmıştı. 5 Ekim 2021 gününün öğle saatlerinde Kemal Can Parlak, "aşırı şiddet ve korku içeriği" nedeniyle platformdan bir hafta boyunca uzaklaştırılmıştı. Geri dönüşünde yayıncı banının açılmasını bir dansöz ve müzisyen ekibin yer aldığı özel bir yayın ile kutlamıştı.

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