Kayseri'de sonbahar renkleri Gesi Bağları ve Koramaz Vadisi'ne ayrı güzellik kattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de sonbahar renkleri Gesi Bağları ve Koramaz Vadisi'ne ayrı güzellik kattı

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de sonbahar renkleri Gesi Bağları ve Koramaz Vadisi'ne ayrı güzellik kattı

Kayseri'de türkülere konu olan Gesi Bağları ve UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de türkülere konu olan Gesi Bağları ve UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Tarihi taş evleri, bir aracın ancak geçebildiği dar sokakları ve asırlık ağaçların yer aldığı eski bahçeleriyle kentin hafızalarından Gesi Bağları, ceviz ağaçlarının yapraklarının sararıp dökülmesiyle sonbahar renklerine büründü.

Renk cümbüşünün hakim olduğu bahçelerde yerlere dökülmüş ceviz ağaçlarının yapraklarının çıkardığı sesler bölgeyi gezenlere huzur veriyor.

Şifa deposu olarak bilinen ve büyük bölümü Kayseri'de yetiştirilen gilaburu meyvesi de sararmış yaprakların arasındaki kırmızı görüntüsüyle sonbahar manzarasındaki yerini alıyor.

Gesi Mahallesi'nin sakinleri, sararmış bahçelerindeki gilaburuyu toplayarak meyve suyu olarak tüketiyor.

Sahip olduğu bitki örtüsü, yerleşim alanları ve tarihi yapılarıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde de sonbaharın etkisi görülüyor.

Vadi içindeki yerleşim yerlerinden Vekse ve Ağırnas mahallelerindeki tarihi taş evler, sarı ağaçların arasında sonbahar manzarasıyla izleyenleri geçmişin izlerine götürüyor.

Kayseri'de sonbahar renkleri Gesi Bağları ve Koramaz Vadisi'ne ayrı güzellik kattı

Kayseri'de sonbahar renkleri Gesi Bağları ve Koramaz Vadisi'ne ayrı güzellik kattı

Kayseri'de sonbahar renkleri Gesi Bağları ve Koramaz Vadisi'ne ayrı güzellik kattı

Kayseri'de sonbahar renkleri Gesi Bağları ve Koramaz Vadisi'ne ayrı güzellik kattı

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu
Magazin Tolga Akış Nihal Yalçın
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Hulusi Akar Şans Oyunları Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de sonbahar renkleri Gesi Bağları ve Koramaz Vadisi'ne ayrı güzellik kattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 14:01:08. #1.11#