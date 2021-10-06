Kaymakamımız Bayram SAĞIR'a Ziyaret - Haberler
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Kaymakamımız Bayram SAĞIR'a Ziyaret

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Kaymakamımız Bayram SAĞIR'a Ziyaret

Kaymakamımız Bayram Sağır'a Samsung İnsan Kaynakları müdürü Aziz Biltekin, Samsung Avukatı Nihat Zincirlioğlu hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamımız Bayram Sağır'a Samsung İnsan Kaynakları müdürü Aziz Biltekin, Samsung Avukatı Nihat Zincirlioğlu hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Firma yetkilileri Kapaklı Organize Sanayi bölgesinde kurdukları Samsung tesisleri hakkında Kaymakamımız Bayram Sağır'a bilgi vererek fikir alışverişinde bulundular. Kaymakamımız Bayram Sağır kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Akabinde Kapaklı Halk Bank Müdürü Harun Toruk Kaymakamımız Bayram Sağır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Halk Bank Müdürü Harun Toruk'a nazik ziyaretleri için Kaymakamımız Bayram Sağır teşekkür etti.

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Haber: Kaymakamımız Bayram SAĞIR'a Ziyaret - Haberler
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