Kaymakam inceleme yaptığı lokum atölyelerinde müşterilere lokum kesti - Haberler
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Kaymakam inceleme yaptığı lokum atölyelerinde müşterilere lokum kesti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakam inceleme yaptığı lokum atölyelerinde müşterilere lokum kesti

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, ilçede faaliyet gösteren lokum atölyelerini ziyaret edip yaptığı denetimlerin ardından müşterilere lokum kesti.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, ilçede faaliyet gösteren lokum atölyelerini ziyaret edip yaptığı denetimlerin ardından müşterilere lokum kesti.

Bolvadin ilçesinde faaliyet gösteren lokum işletmelerinde incelemede bulunan Kaymakam Bolat üretimden, paketlemeye kadar gerçekleşen aşamalar hakkında detaylı bilgiler alarak üretimin son aşamalarından biri olan lokumları kesti. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Bolat, "Bolvadin denilince akla gelen en önemli donelerden birisi lokumdur. Bugün de bu işletmeleri gezdik işletmelerin verdiği bilgilere göre de lokum üretimi olabilecek en üst düzeye çıkmış durumda tabi bu lokumlar sadece Bolvadin ilçemizde kalmıyor ülkemizin en önemli firmalarına buradan lokumlar gidiyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam inceleme yaptığı lokum atölyelerinde müşterilere lokum kesti

Kaymakam inceleme yaptığı lokum atölyelerinde müşterilere lokum kesti

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