KAYMAKAM İLE MUHTAR ARASINDA 'SU-OT' PAZARLIĞI - Haberler
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KAYMAKAM İLE MUHTAR ARASINDA 'SU-OT' PAZARLIĞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç ile Beşbucak Mahallesi Muhtarı Halil Eskici arasında gülümseten pazarlık, kameralara yansıdı.

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç ile Beşbucak Mahallesi Muhtarı Halil Eskici arasında gülümseten pazarlık, kameralara yansıdı. Kaymakam Emeç, muhtardan Maraş otu kullanımını bırakması için söz istedi. Eskici de içme suyu sorunu çözülürse, otu kullanmayacağını söyledi.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı, Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve daire amirleri ile Beşbucak Mahallesi'ndeki narenciye üreticilerini ziyaret edip incelemelerde bulundu. Üreticilerle birlikte narenciye hasadı da yapan Emeç, Muhtar Halil Eskici'nin Maraş otu kullandığını fark etti. Tül ve meşe külünden yapılan ve insanların ince kağıda sarıp kullandıkları Maraş otunun sigara kadar zarar olduğunu belirten Emeç, muhtardan otu alıp bırakması için söz istedi. Muhtar Eskici de tek bir şartla bırakacağını, mahallede içme suyu sıkıntısı yaşandığını belirterek Kaymakam Emeç'ten çözüm bulmasını talep etti. Emeç, su sorunun çözümü için çalışacaklarını aktararak, Eskici'den Maraş otunu bırakma sözünü aldı.

KAYMAKAM İLE MUHTAR ARASINDA 'SU-OT' PAZARLIĞI

KAYMAKAM İLE MUHTAR ARASINDA 'SU-OT' PAZARLIĞI

KAYMAKAM İLE MUHTAR ARASINDA 'SU-OT' PAZARLIĞI

KAYMAKAM İLE MUHTAR ARASINDA 'SU-OT' PAZARLIĞI
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Haber: KAYMAKAM İLE MUHTAR ARASINDA 'SU-OT' PAZARLIĞI - Haberler
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