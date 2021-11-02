Katil kocadan mahkemede kan donduran sözler! Karısını "Aşkım" diye çağırıp öldürdü

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 6 Şubat'ta evinde tartıştığı eşi İkram Kaplan'ı (34) 27 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan Zafer Kaplan'ın (46) yargılamasına başlandı.

"EŞİNİ 'AŞKIM' DİYEREK ÇAĞIRDI"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Akpınar Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Zafer Kaplan, mahkemedeki savunmasında "Eşim Kırşehir'de çocuklarımın yanındaydı. 'Aşkım, orada işin gücün yoksa bu hafta buraya gelebilirsen gel, evi temizleyelim, bir de sıcak yemek yiyelim. Çoktan beri sıcak yemek yemiyorum' dedim. Bu lafım üzerine eşim çıkmış gelmiş, sağ olsun. Allah razı olsun geldiği için" dedi.

"ÖFKEMDEN KENDİME HAKİM OLAMADIM"

Evde çay içtikleri sırada eşinin telefonunu kadın ismiyle kayıtlı bir kişinin birkaç defa aradığını, açmadığını görünce şüpheye kapıldığını öne süren Kaplan, "Mutfakta bıçağı gördüm. Sinirimden, öfkemden kendime hâkim olamadım" diye konuştu.

Mahkeme, duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.

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