Karşıyaka Belediyesi'nden 65 yaş üstünü kuyruklardan kurtaracak çalışma

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Çoğu zaman dijital mecraları kullanamadıkları için büyük zorluk çeken ve saatlerce kuyruklarda bekleyen ileri yaştaki vatandaşlara, Dijital Finansal Okuryazarlık Eğitimi veriliyor.

Belediye İleri Yaş Birimi ve Habitat Derneği tarafından yürütülen eğitimlerde 65 yaş üstü vatandaşlara e-devlete nasıl gireceği, e-nabız uygulamasından sonuçlarını nasıl göreceği, dijital bankacılık uygulamaları ile nasıl işlem yapabilecekleri öğretiliyor. Her pazartesi 1.5 saat süren eğitimler, şu ana kadar Bahçelievler, Mavişehir ve Mustafa Kemal mahallelerinde gerçekleştirildi. Taleplere göre farklı mahallelerde de yapılacak olan çalışmanın 65 yaş üstü vatandaşları çok memnun ettiği görüldü.

Dijital bankacılık ile anında ödenen bir fatura için saatlerce sırada beklediklerini, yarım gün ayırmak zorunda kaldıklarını belirten 65 yaş üstü vatandaşlar, hayatı kolaylaştıran çalışmayı gerçekleştirdiği için Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Habitat Derneği'ne teşekkür etti. İleri Yaş Birimi Yetkilileri, bilgi için 444 1 575 numaralı Çağrı Merkezi ve 05301251355 numaralı Whats App hattından bilgi alınabileceğini belirtti.

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