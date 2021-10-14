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Karikatür Okulu için başvurular başladı

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Karikatür Okulu için başvurular başladı

Eyüpsultan Belediyesi'nin 16 yaş üzeri ve İstanbul genelinde katılımların sağlanabildiği Karikatür Okulu için başvurular başladı.

İSTANBUL (Habermetre) - Eyüpsultan Belediyesi'nin 16 yaş üzeri ve İstanbul genelinde katılımların sağlanabildiği Karikatür Okulu için başvurular başladı.

Geleceğin karikatüristlerinin yetişeceği okulda öğrenciler karikatür nedir, amacı nedir, nasıl çizilir gibi temel konular üzerine hem teorik hem de pratik eğitim alacaklar.

Karikatürist Yusuf Kot tarafından 30 kişilik sınıflarda pazar günleri iki grup halinde eğitimlerin verileceği Karikatür Okulu'na başvurular 13 - 28 Ekim tarihleri arasında kultursanat. eyupsultan. bel. tr üzerinden yapılacak.

Başvuruların ardından 30 Ekim Cumartesi ve 31 Ekim Pazar günü mülakatlar yapılacak. Mülakatlar sonrası 7 Kasım Pazar günü Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nde yedi ay sürecek eğitim süreci başlayacak.

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