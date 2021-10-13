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Karaman'da koordinasyon toplantısı yapıldı

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman'da koordinasyon toplantısı yapıldı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, başkanlığında 2021 yılının 4. İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, başkanlığında 2021 yılının 4. İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Piri Reis Kültür Merkezindeki toplantıya, Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il temsilcileri ile koordinasyon kurulunun diğer üyeleri katıldı.

Kentteki kamu yatırımlarının değerlendirildiği toplantıda, yatırımcı kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından yapımı tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili sunumların yapılması ve kurumlar arası koordinasyonu gerektirecek konuların görüşüldü.

Toplantıda, 2021 yılındaki mahalli idarelerin yatımlarıyla birlikte üzerinde çalışılan 252 projenin 4 milyar 715 milyon 435 bin 888 lira tutarında olduğu belirtildi.

2021 yılı harcamasının 449 milyon 653 bin 390 lirası olduğu vurgulanan toplantıda, projelerin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 66 olarak gerçekleştiği, 104 projenin tamamlandığı ve 115 projenin ise devam ettiği ifade edildi.

Karaman'da koordinasyon toplantısı yapıldı

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri
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