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Karabük'te hayvan barınağı ve bakımevi açıldı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te hayvan barınağı ve bakımevi açıldı

Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı ve Bakımevi, hizmete açıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı ve Bakımevi, hizmete açıldı.

Karabük-Yenice kara yolunda yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen barınak ve bakımevinde, 150 hayvan kapasiteli köpek barınağı bulunuyor.

Tesiste 300 metrekare kapalı alttan ısıtmalı barınma, 200 metrekare gezinme, 40 metrekare kaloriferli ve kapalı barınma, 20 metrekare gezinme alanı ile 42 kedi kapasiteli barınak da yer alıyor.

Bakımevi, 12 anneli yavru kedi kafesi, 30 kedi kafesi, 2 ameliyathane, muayenehane, sterilizasyon ve ilaç odalarıyla hayvanlara hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Rafet Vergili, açılışta yaptığı konuşmada, hayvan barınağını belki de Karadeniz Bölgesi'nde en yeterli barınak haline getirdiklerini söyledi.

Hayvanlar için tam teşekküllü bir bakımevi yaptıklarını belirten Vergili, şöyle devam etti:

"Barınaktaki ameliyathanemizi ve cihazlarımızı ihtiyaç halinde tüm hayvanlara hizmet edecek şekilde alımını yaptık. Kurban Bayramı'nda dişi hayvan kesilirken gebe olup olmadığı ultrason cihazımızdan teşhis konulacak. Karabük'te çok daha gelişmiş barınakla iyi bir hizmet sunmayı düşünüyoruz. Salgın döneminde hiçbir sokak hayvanını aç bırakmadık. Belediye olarak yeterli gıda teminini yaptık."

Konuşmanın ardında dua edilerek barınağın açılış kurdelesi öğrencilerle kesildi.

Daha sonra Vergili ve protokol üyeleri barınağı gezdi.

Açılışa gelen ilkokul öğrencileri de okul harçlıklarıyla aldıkları mamalarla barınaktaki hayvanları besledi.

Barınağın açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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