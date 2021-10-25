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KAPKAÇ ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kapkaççının bir kadının omzunda asılı olan çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kapkaççının bir kadının omzunda asılı olan çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta tek başına yürüyen ismi öğrenilemeyen kadını takip eden kapkaççı, kadının omzunda asılı olan çantasını alıp kaçtı. Kadın, omzundaki çantanın çekilmesiyle dengesini kaybederek yere düştü. Bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kapkaç anı saniye saniye görüntülendi. Polis kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı.

KAPKAÇ ANI KAMERADA

KAPKAÇ ANI KAMERADA

KAPKAÇ ANI KAMERADA

KAPKAÇ ANI KAMERADA
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