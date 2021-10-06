Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, çalışmaları inceledi - Haberler
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Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, çalışmaları inceledi

AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, çalışmaları inceledi

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kent genelinde devam eden altyapı, üstyapı ve park yapım çalışmalarını inceledi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kent genelinde devam eden altyapı, üstyapı ve park yapım çalışmalarını inceledi.

Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde sıcak asfalt serimi, Mithatpaşa Caddesi'nde baskı beton kaldırım yapımı ve Canbazlar Caddesi'nde altyapı yenileme çalışmalarını inceleyen Çetin, ekiplerden bilgi aldı.

Çetin, vatandaşlarla sohbet ederek görüş alışverişinde de bulundu.

Pınarça Mahallesi'nde yapımında sona gelinen park ve yaşam alanını inceleyen Çetin, şöyle konuştu:

"13 park ve yaşam alanını Kapaklı'mıza kazandıracak olmanın gururunu yaşıyoruz. Pınarça Mahallemiz eski su deposunun olduğu muhitte bin 685 metrekarelik alanda içerisinde oyun grupları, basketbol sahası, koşu yolu ile oturma gruplarının olduğu park ve yaşam alanını mahalle sakinlerimizin kullanımına sunuyoruz. Kapaklı'mıza daha fazla yeşil alan, daha fazla sosyal donatı kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah çocuklarımızın hak ettiği güzellikleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz."

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, çalışmaları inceledi

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, çalışmaları inceledi

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, çalışmaları inceledi

AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri
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