KANAL D Çok Güzel Hareketler yeni bölüm canlı izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar son bölüm izle! ÇGHB 2 canlı izle!

Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fragmanda yine Yılmaz Erdoğan'ın yer almaması izleyicileri meraka düşürdü! Çok Güzel Hareketler bunlar 96. bölüm fragmanında programı Eser Yenenler sunumuyla birbirinden eğlenceli skeçleri izliyoruz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 CANLI İZLE!

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ÇGHB 2 yeni bölümü 25 Ekim 2021 Pazartesi akşam ekranlara gelecek.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR OYUNCU KADROSU

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınçcı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun

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