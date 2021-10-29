Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine saldırdı! O anlar kamerada - Haberler
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Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine saldırdı! O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine saldırdı! O anlar kamerada

Esenyurt'ta bir kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü arasında, yol verme sebebiyle tartışma başladı. Çevredeki vatandaşların da tartışmaya dahil olmasıyla taraflar, tekme tokat birbirlerine saldırdı. Yaşanan o kavga anları ise kameraya yansıdı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Dün öğlen saatlerinde Kıraç Yeni Mahalle'de yaşanan olayda trafikte seyir halinde bulunan bir kamyonet sürücüsü ile İett şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR AYIRMAYA ÇALIŞTI

İlerleyen dakikalarda araçlarından inen sürücüler, yol ortasında tartışmalarına devam etti. Çevredeki vatandaşlar şoförleri ayırmaya çalışırken ikili arasındaki tartışma hararetlenerek kavgaya dönüştü.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bazı vatandaşlarında İETT şoförü ile birlikte kamyonet sürücüsüne saldırdığı olay, yine çevredeki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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