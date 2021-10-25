Kalp Yarası hemşire Saadet kimdir? Zeynep Köse kimdir, kaç yaşında? Kalp Yarası hemşire Saadet gerçek adı nedir?

Kalp Yarası hemşire Saadet kimdir? Zeynep Köse kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı, diziseverler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi Kalp Yarası'na başarılı oyuncu Zeynep Köse dahil oldu. Kalp Yarası hemşire Saadet gerçek adı nedir?

KALP YARASI SAADET KİM?

atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nın kadrosuna sürpriz bir oyuncu katıldı. Deneyimli oyuncu Zeynep Köse dizide Saadet karakterine hayat verecek ve Sancakzade Konağı'nda dengeleri alt üst edecek.

ZEYNEP KÖSE KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen genç oyuncu, lise eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatro eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra çeşitli dizi ve filmlerde yer alan Zeynep Köse, kamera karşısına Hatırla Sevgili isimli dizi ile geçti. Daha sonra pek çok dizi ve filmde yer aldı.

2008'de Melekler Korusun isimli dizide Nergis karakterini canlandırdı. Dizi, tiyatro eğitimi almak için İstanbul'a gelen İpek isimli genç bir kızın yaşadığı olayları anlatıyor. Dizinin başrollerinde Özge Özpirinçci, Alper Saldıran, Selin Şekerci, Rojda Demirer ve Hümeyra yer aldı. 2010'da ise Ezel isimli dizide Selma karakterini canlandırdı. Dizi, sevdiği kadın ve en yakın dostları tarafında ihanete uğrayan bir adamın yıllar sonra intikam almak için geri dönmesini anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Sedef Avcı, Barış Falay ve Tuncel Kurtiz yer aldı.

2013'te ise 20 Dakika isimli dizide yer aldı. Dizi, karısının cezaevine atılmasıyla hayatı alt üst olan br adamın yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise İlker Aksum, Tuba Ünsal, İpek Bilgin, Fırat Çelik ve Bülent Emin Yarar yer aldı. 214'te ise Güllerin Savaşı isimli dizide Gonca karakterini canlandırdı. Dizi, büyüdükçe gerçeklerle yüzleşen Gülru isimli genç bir kızın, idolü olan kadını alt üst etmesini anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Damla Sönmez, Canan Ergüder, Sercan Badur ve Barış Kılıç yer aldı.

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