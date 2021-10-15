'Kalp ameliyatı olmadan önce Covid-19 aşıları tamamlanmalı' - Haberler
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"Kalp ameliyatı olmadan önce Covid-19 aşıları tamamlanmalı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Prof. Dr. Mustafa Güden, kalp ameliyatlarından önce koronavirüs aşılarının tamamlanması gerektiğini tavsiye ederek, "Eğer hastalar aşı olmadıysa ameliyattan en az 1 ay önce veya ameliyattan en az 1 ay sonra aşı olmalarını istiyoruz.

Prof. Dr. Mustafa Güden, kalp ameliyatlarından önce koronavirüs aşılarının tamamlanması gerektiğini tavsiye ederek, "Eğer hastalar aşı olmadıysa ameliyattan en az 1 ay önce veya ameliyattan en az 1 ay sonra aşı olmalarını istiyoruz. Bazen de ameliyatı bekleyebilecek hastaları, 2 dozu tamamlandıktan bir ay sonra ameliyat ediyoruz" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Güden, pandemi döneminde kalp ameliyatlarında dikkat edilen hususlara dikkat çekti. Prof. Dr. Güden, ameliyat planlanmadan önce hastalara ilk olarak Covid-19 geçirip geçirmediğinin sorulduğunu belirterek, "Eğer 3 ay içinde hasta koronavirüs geçirdiyse ameliyatı erteliyoruz. Mesela hiç akciğer tutulumu olmayan, aşı yaptırmış, koronavirüsü nezle veya grip gibi atlatmışsa o zaman ameliyat için 1 ay bekliyoruz. Ama akciğer tutulumu olanlarda ki bunları da tomografide görüyoruz, en az 3 ay bekliyoruz. Tabii 3 ay bekleyemeyecek olan, kardiyolojik açıdan hayati riski bulunan hastalarda tüm tedbirleri alarak ona göre ameliyat ediyoruz" dedi.

"AMELİYATTAN 1 AY SONRA İKİNCİ DOZ UYGULANABİLİR"

Prof. Dr. Güden, koronavirüs aşılarıyla ilgili de şöyle konuştu: "Ameliyat olan hastalarımızın içinde aşı olamayacak çok az kişi var. Bunların da çok özellikli durumları olması gerekiyor ki onda da kardiyolojiye gidip, kalp yönünden başka bir şey var mı baktırıyoruz. Yoksa biz ameliyat ettiğimiz tüm hastalara, Sağlık Bakanlığı'nın da direktifleri doğrultusunda aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Eğer hastalar aşı olmadıysa ameliyattan en az 1 ay önce veya ameliyattan en az 1 ay sonra aşı olmalarını istiyoruz. Bazı hastalar ilk dozu olduktan sonra ameliyat oluyor, böyle bir durumda ikinci doz için ameliyattan 1 ay sonrasının daha uygun olduğunu söylüyoruz. Bazen de ameliyatı bekleyebilecek hastaları, 2 dozu tamamlandıktan bir ay sonra ameliyat ediyoruz."

(İHA)

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