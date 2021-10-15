Kağıtsporlu karateciler İtalya'daki Şampiyonadan başarı ile döndüler

İtalya'da Kağıtspor rüzgârı

Şampiyon sporcular 17 ülkeden 40 sporcunun katılımı ile İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Oyunlarında kürsünün en tepesinde yer aldı.

JUDOCULAR 2 ALTIN 1 GÜMÜŞ

Son olarak katıldıkları Dünya Şampiyonasında kazandıkları altın madalyalar ile adını tüm dünyaya duyuran Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı judocuları Doğukan Coşar 81 kilogramda Avrupa Şampiyonu, Talha Ahmet Erdem 73 kilogramda Avrupa Şampiyonu, Mehmet Can Topal ise 66 kilogramda Avrupa 2.si olarak önemli bir başarıya imza attı. Şampiyon sporcular ayrıca milli takımlar arasında Avrupa 2.si oldu.

ANIL'IN İLK AVRUPA DERECESİ

Downlular Avrupa Şampiyonasında mücadele eden bir diğer Büyükşehir Kağıtspor'lu sporcu Anıl Demir, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm Milli Takımı adına katıldığı şampiyonada cirit ve gülle atma T21(Trizomi21) erkekler kategorisinde Avrupa 3.sü olarak önemli bir başarıya imza attı.

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