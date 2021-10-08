Kağıt toplayan çocukların kaldığı metruk binada yangın çıktı - Haberler
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Kağıt toplayan çocukların kaldığı metruk binada yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kağıt toplayan çocukların kaldığı metruk binada yangın çıktı

Kilis'te kağıt toplayan çocukların kaldığı metruk binada yangın çıktı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te kağıt toplayan çocukların kaldığı metruk binada yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında yükselen duman, kentin her yerinden görülüyor

Kilis Valiliği yakınlarında bulunan ve kağıt toplayan çocukların kaldığı öğrenilen metruk binada yangı çıktı. Binayı bir anda saran alevlerle birlikte yoğun duman yükseldi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yangına müdahale edilirken, çevrede ise güvenlik tedbirleri alındı. Gökyüzüne ulaşan dumanlar şehrin her tarafından görülürken, yangının nedeninin ise henüz belirlenemediği öğrenildi. Ekipler yaralananın olmadığı yangını kontrol altına almak için söndürme çalışması yürütüyor. - KİLİS

Kağıt toplayan çocukların kaldığı metruk binada yangın çıktı

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Haber: Kağıt toplayan çocukların kaldığı metruk binada yangın çıktı - Haberler
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