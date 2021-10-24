Kafalar Esports p0wa77'yi VALORANT kadrosuna dahil etti!

Youtube içerikleri ile tanıdığımız Kafalar'ın Espor takımı olan Kafalar Esports p0wa77'yi VALORANT kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Tecrübeli takım sosyal medyadan hazırladığı bir gönderi ile yeni VALORANT oyuncularını tüm taraftarlarına tanıttı.

Son zamanlarda VALORANT sahnesinde adını çokça duyduğumuz takım bu transferi ile tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Yeni kurulmuş ve espor sahnesine VALORANT ile girmiş bir takım olan Kafalar resmen şampiyonluğa ve başarılara aç. Takım bu hırs ile çoğu turnuvada iyi yerlere gelecek gibi görünüyor. Kadronun son ismi ise şu an belli değil. Bakalım başarılı takım ne gibi başarılar evine getirecek!

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