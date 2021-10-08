"Sen çıtkırıldımsın" diyenlere inat tüm algıları kırdı! Kadıköy-Moda tramvayının kadın makinisti güzelliğiyle de dikkat çekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadın makinistlerinden Burcu Kasap, Kadıköy- Moda tramvayında makinistlik yapıyor. Güzelliğiyle ilgi çeken ve sosyal medyayı da aktif kullanan Kasap, aldığı olumlu tepkiler karşısında çok mutlu olduğunu dile getiriyor.

"SEN YAPAMAZSIN" DEDİLER

Makinist olmak istediğini söylediğinde çevresindeki birçok kişinin kendisini ciddiye almadığını dile getiren Burcu Kasap, insanların kendisini plazalara yakıştırdığını söyleyip ''Sen çıtkırıldımsın, yapamazsın'' tepkileriyle karşılaştığını söyledi.

YOLCULAR KENDİSİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

Sosyal medyada epey ilgi gören genç makinist, yolcuların kendisiyle fotoğraf çektirdiğini ve aldığı olumlu yorumlar karşısında işini daha da çok sevdiğini dile getirdi. Kocatepe Üniversitesi İnsan Kaynakları mezunu olan Kasap, daha önce bir inşaat firmasında çalışıyordu. Instagram'da 12 bini aşkın takipçisi bulunan Kasap, özellikle annesinin kendisiyle gurur duyduğunu söylüyor.

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