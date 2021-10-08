'Sen çıtkırıldımsın' diyenlere inat tüm algıları kırdı! Kadıköy-Moda tramvayının kadın makinisti güzelliğiyle de dikkat çekiyor - Haberler
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"Sen çıtkırıldımsın" diyenlere inat tüm algıları kırdı! Kadıköy-Moda tramvayının kadın makinisti güzelliğiyle de dikkat çekiyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Yaşam

Kadıköy-Moda tramvayında makinist olarak çalışan Burcu Kasap, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. ''Sen çıtkırıldımsın, yapamazsın'' tepkileriyle karşılaşan ve insan kaynakları mezunu olan Burcu Kasap ile diğer kadın meslektaşları, erkek makinist algısını yıkarak, bugüne kadar akıllarda yer etmiş tüm ön yargıları kırıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadın makinistlerinden Burcu Kasap, Kadıköy- Moda tramvayında makinistlik yapıyor. Güzelliğiyle ilgi çeken ve sosyal medyayı da aktif kullanan Kasap, aldığı olumlu tepkiler karşısında çok mutlu olduğunu dile getiriyor.

Kadıköy-Moda tramvayının kadın makinisti tüm algıları yıktı! Güzelliğiyle de dikkat çekiyor

"SEN YAPAMAZSIN" DEDİLER

Makinist olmak istediğini söylediğinde çevresindeki birçok kişinin kendisini ciddiye almadığını dile getiren Burcu Kasap, insanların kendisini plazalara yakıştırdığını söyleyip ''Sen çıtkırıldımsın, yapamazsın'' tepkileriyle karşılaştığını söyledi.

Kadıköy-Moda tramvayının kadın makinisti tüm algıları yıktı! Güzelliğiyle de dikkat çekiyor

YOLCULAR KENDİSİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

Sosyal medyada epey ilgi gören genç makinist, yolcuların kendisiyle fotoğraf çektirdiğini ve aldığı olumlu yorumlar karşısında işini daha da çok sevdiğini dile getirdi. Kocatepe Üniversitesi İnsan Kaynakları mezunu olan Kasap, daha önce bir inşaat firmasında çalışıyordu. Instagram'da 12 bini aşkın takipçisi bulunan Kasap, özellikle annesinin kendisiyle gurur duyduğunu söylüyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Sen çıtkırıldımsın' diyenlere inat tüm algıları kırdı! Kadıköy-Moda tramvayının kadın makinisti güzelliğiyle de dikkat çekiyor - Haberler
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