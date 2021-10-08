Kaçak trafo denetimi yapan ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar - Haberler
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Kaçak trafo denetimi yapan ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Kaçak trafo denetimi yapan ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinin bağlı kırsal mahallelerde jandarma eşliğinde denetime çıkan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekiplerini mahallelerine sokmak istemeyenler, lastik yakarak yol kapattı.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinin bağlı kırsal mahallelerde jandarma eşliğinde denetime çıkan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekiplerini mahallelerine sokmak istemeyenler, lastik yakarak yol kapattı. TOMA'nın tazyikli su sıkarak girdiği yolun açılmasıyla, abonesiz trafolar söküldü.

DEDAŞ ekipleri, elektrik borçlarını ödeyemeyen abonesiz ve kaçak enerji kullanan 84 trafoya işlem yapmak için jandarma eşliğinde Hilvan'ın Akıncı ve Kuskunlu mahallelerinde sabah erken saatlerinde denetim yaptı. Jandarmanın zırhlı araç ve TOMA'ların desteğindeki denetimde, ekiplerin mahallelerine girmesini istemeyenler lastik yakarak yolu kapattı. Yollar TOMA ile tazyikli su sıkılarak açıldı. Trafoların sökülmesine karşı çıkanlar, uzun süre görevlilerle konuşarak işlem yapılmamasını istedi.


Kaçak trafo denetimi yapan ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

Kaçak trafo denetimi yapan ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

Kaçak trafo denetimi yapan ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

Kaçak trafo denetimi yapan ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

Kaçak trafo denetimi yapan ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

Kaçak trafo denetimi yapan ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

Kaçak trafo denetimi yapan ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

Kaçak trafo denetimi yapan ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

Kaçak trafo denetimi yapan ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

Kaçak trafo denetimi yapan ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

Kaçak trafo denetimi yapan ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

Kaçak trafo denetimi yapan ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

Kaçak trafo denetimi yapan ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

Kaçak trafo denetimi yapan ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kaçak trafo denetimi yapan ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar - Haberler
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