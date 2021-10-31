İzmir-Ödemiş yolundaki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

İZMİR (İHA) - İzmir- Ödemiş yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada 3 kişi de yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Tire ilçesi Kahrat Mahallesi Ödemiş Bayındır Devlet Karayolu'nda meydana geldi. İzmir'den Ödemiş istikametine giden Hüseyin Kocaoğlan idaresindeki 35 ASC 565 plakalı Şahin marka otomobil, Ödemiş'ten İzmir istikametine doğru giden Canberk B. idaresindeki 34 EAE 311 plakalı Peugeot marka otomobille kafa karaya çarpıştı. Çarpışmada, Hüseyin Kocaoğlan ve araçta bulunan eşi Havva Kocaoğlan ile Fadime K. hayatını kaybetti.

Diğer araçta bulunan Canberk B., Gizem B. ve Figen K. de yaralanarak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Kocaoğlan idaresindeki 35 ASC 565 plakalı Şahin marka otomobilin şerit ihlali yaptığı öne sürülürken, kazayla ilgili geniş çağlı soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet