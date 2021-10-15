İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü - Haberler
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İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü İzmir'in Urla ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

İZMİR (İHA) - İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir'e yaptığı uyarıların ardından kentte sağanak yağış etkili oldu. Urla ilçesinde, öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Bazı noktalarda araçlar yarım metre sulara gömüldü, trafik durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlarda saçakların altına gizlendi.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, dün yaptığı uyarıda sağanak yağışların; Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Selçuk, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Gaziemir, Balçova ve Konak) çok kuvvetli ve şiddetli (51-110 kg/m2) olmasının beklendiğini bildirmişti.

İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü
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Haber: İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü - Haberler
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