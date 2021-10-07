İzmir'de çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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İzmir'de çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu ile bir otomobil çarpıştı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu ile bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Ansızca yolu Küplücealtı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Kemalpaşa istikametine seyreden Şahin G. (31) yönetimindeki Ford marka 35 AHH 109 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kemalpaşa Belediyesi'ne ait Hüseyin B. idaresindeki Ford marka 35 PCG 30 plakalı çöp kamyonu çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı durumdaki otomobil sürücüsü Şahin G. adrese gelen ambulansa alınarak Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Şahin G. hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, çöp kamyonu sürücüsü Hüseyin B. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İzmir'de çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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