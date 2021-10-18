İtibariyle mi itibarıyla mı? İtibarıyla nasıl yazılır? sorularının yanıtı merak ediliyor. Türkçe ve edebiyat sınavlarında karşımıza çıkabilen bu kelime nasıl yazılıyor şimdi hep birlikte inceleyelim... Arapça kökenli bir sözcük olan itibariyle, itibar kelimesinden türetilmiştir. Sözlük anlamı saygı olan itibar kelimesi ''ile'' eki aldığında farklı bir anlama gelir. Tek başına bir anlama gelmeyen itibariyle kelimesi ''bu bakımdan, buna göre, bununla birlikte '' anlamında kullanılır. Tdk'ya göre itibariyle nasıl yazılır ve cümlelerde nasıl kullanılır? Sizin için örnek cümlelerle detaylı olarak derledik.

İTİBARIYLA NE DEMEK?

İtibar kelimesinden türetilmiş olan ve günlük hayatta da sıklıkla kullanılan diğer kelimeler şunlardır: İtibarlı, İtibaren ve İtibarsız.

Kelime anlamı olarka "–den başlayarak, –den başlamak üzere, –den sayılmak üzere" ve "bakımından, yönünden" anlamlarında gelmektedir.

İTİBARİYLE Mİ İTİBARIYLA MI?



Bu kelime genellikle İtibariyle şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı İtibarıyla şeklinde olmalıdır.

İtibariyle - Yanlış (Cümlelerde zarf göreviyle kullanılan kelime genellikle ''itibariyle şeklinde yanlış yazılmaktadır. Kelimenin yanlış yazılması hatalı bir telaffuz edilmesine de neden oluyor.)

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