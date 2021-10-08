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İstinat duvarına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstinat duvarına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolü kaybolan motosikletin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolü kaybolan motosikletin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Harmanlı Beldesinde Mehmet Elçakır (67) idaresindeki 33 AC 762 plakalı Peugeot marka motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu belde çıkışı istinat duvarına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Elçakır yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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