İstihkak ne demek? İstihkak anlamı ne? - Haberler
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İstihkak ne demek? İstihkak anlamı ne?

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İstihkak ne demek? İstihkak anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İstihkak, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İstihkak ne demek? İstihkak anlamı ne? İşte, İstihkak kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İstihkak kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İstihkak anlamı ne? İstihkak ne demek?

İSTİHKAK NE DEMEK?

1. isim Hakkı olma, hak kazanma.

2. isim Hak ediş:

"Biz benzincinin istihkakını düşeriz, siz de benzini alırsınız, diye yol gösterirler." - Memduh Şevket Esendal

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