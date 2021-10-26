İstihkak ne demek? İstihkak anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İstihkak kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İstihkak anlamı ne? İstihkak ne demek?

İSTİHKAK NE DEMEK?

1. isim Hakkı olma, hak kazanma. 2. isim Hak ediş: "Biz benzincinin istihkakını düşeriz, siz de benzini alırsınız, diye yol gösterirler." - Memduh Şevket Esendal

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