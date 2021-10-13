İstanbul'daki aşı oranlarını paylaşan Vali Ali Yerlikaya'dan gençlere çağrı: Büyüklerimizi örnek alalım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki son aşılanma durumunu açıkladı. Vali Yerlikaya, 2.doz koronavirüs aşısı yaptıran 65 yaş üstü vatandaşların oranının yüzde 89.7'ye, 3. dozun ise %74'e ulaştığını söyledi. Yerlikaya'nın mesajında ayrıca "18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları 1.doz yüzde 50,1, 2.doz yüzde 32.9. Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım." ifadeleri yer aldı.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki koronavirüs verilerine ilişkin bilgileri paylaştı.
Yerlikaya'nın mesajında şu ifadeler yer aldı: "İstanbul'da 13 Ekim itibarıyla; 65 yaş üstü büyüklerimizin aşı oranları 1.doz yüzde 91.6, 2.doz yüzde 89.7, 3.doz yüzde 74. Tam isabet hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak!
18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları 1.doz yüzde 50,1, 2.doz yüzde 32.9. Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım."
Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 237 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 110 hasta taburcu olurken bugün 357 bin 636 test yapıldı.