İstanbul'daki aşı oranlarını paylaşan Vali Ali Yerlikaya'dan gençlere çağrı: Büyüklerimizi örnek alalım

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki koronavirüs verilerine ilişkin bilgileri paylaştı.

"65 YAŞ ÜSTÜNDE 3. DOZ AŞI ORANI %74"

Yerlikaya'nın mesajında şu ifadeler yer aldı: "İstanbul'da 13 Ekim itibarıyla; 65 yaş üstü büyüklerimizin aşı oranları 1.doz yüzde 91.6, 2.doz yüzde 89.7, 3.doz yüzde 74. Tam isabet hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak!

18 YAŞ ALTINDAKİ SON DURUM

18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları 1.doz yüzde 50,1, 2.doz yüzde 32.9. Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım."

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 237 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 110 hasta taburcu olurken bugün 357 bin 636 test yapıldı.