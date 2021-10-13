İstanbul'daki aşı oranlarını paylaşan Vali Ali Yerlikaya'dan gençlere çağrı: Büyüklerimizi örnek alalım - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'daki aşı oranlarını paylaşan Vali Ali Yerlikaya'dan gençlere çağrı: Büyüklerimizi örnek alalım

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki son aşılanma durumunu açıkladı. Vali Yerlikaya, 2.doz koronavirüs aşısı yaptıran 65 yaş üstü vatandaşların oranının yüzde 89.7'ye, 3. dozun ise %74'e ulaştığını söyledi. Yerlikaya'nın mesajında ayrıca "18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları 1.doz yüzde 50,1, 2.doz yüzde 32.9. Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım." ifadeleri yer aldı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki koronavirüs verilerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Yerlikaya'nın mesajında şu ifadeler yer aldı: "İstanbul'da 13 Ekim itibarıyla; 65 yaş üstü büyüklerimizin aşı oranları 1.doz yüzde 91.6, 2.doz yüzde 89.7, 3.doz yüzde 74. Tam isabet hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak!

18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları 1.doz yüzde 50,1, 2.doz yüzde 32.9. Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım."

İstanbul Valisi Yerlikaya aşılamadaki son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 237 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 110 hasta taburcu olurken bugün 357 bin 636 test yapıldı.

İstanbul'daki aşı oranlarını paylaşan Vali Ali Yerlikaya'dan gençlere çağrı: Büyüklerimizi örnek alalım
İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri
İBB binası önünde ölü köpek protestosu! Cansız bedeni yere bırakıp isyan etti

İBB binası önünde ölü köpek protestosu! Cansız bedeni yere bırakıp isyan etti

 Sena Altan cinayetinde yeni detay! Saplantılı aşığın kurbanı olmuş

Sena Altan cinayetinde yeni detay! Saplantılı aşığın kurbanı olmuş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Demet Akalın Okan Bayülgen Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'daki aşı oranlarını paylaşan Vali Ali Yerlikaya'dan gençlere çağrı: Büyüklerimizi örnek alalım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 09:33:46. #1.12#