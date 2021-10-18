İstanbul Taksiciler Odası Başkanı: Vize parası olayı kurgu

İSTANBUL (DHA) - İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, bir taksicinin Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçmek isteyen müşterisinden 400 dolar vize parası aldığını iddia etti. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu iddiaları reddederek olayın kurgu olduğunu belirtti. Aksu, "Biz konuyu basından öğrendik, araştırdık. Böyle taksi yok, şoför yok. Bu konu tamamen kurgu" dedi.

İBB yönetiminin, İstanbul'daki taksi sorununu çözmek için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine getirdiği yeni taksi sistemi ve buna bağlı bin yeni taksi plakası önerisi, oy çokluğuyla 9. kez reddedilmişti. İBB Meclisi'nin Ekim ayı meclis oturumunda taksi sorununu gündeme getiren İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, taksilerin denetlenmediğini, bu yüzden yabancı turistlerin dolandırıldığını anlattı. Özkan, bir taksicinin, "Taksiyle Anadolu Yakası'na geçmek için vize lazım" diyerek yabancı profesör ve ailesinden kişi başı 400'er dolar aldığını iddia etti. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu iddiaları reddetti. Aksu olayın kurgu olduğunu savundu. Aksu son günlerde gündeme gelen taksiciler ve müşteriler arasındaki tartışmalara ilişkin de açıklama yaptı.

"OLAY TAMAMEN KURGU BÖYLE BİR TAKSİCİ YOK"

"YANLIŞ YAPANLARI İHRAÇ EDECEĞİZ"

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