İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK - Haberler
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İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAFTANIN ilk iş gününde, Cevizlibağ'da metrobüs, tramvay'da yoğunluk yaşandı.

HAFTANIN ilk iş gününde, Cevizlibağ'da metrobüs, tramvay'da yoğunluk yaşandı. Trafik ise zaman zaman durma noktasına geldi.

Haftanın ilk iş gününde toplu taşıma ve trafikte yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da metrobüs ile tramvaydan inmek isteyen ve binmeye çalışan vatandaşlar zorlandı. Trafikte zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritasında, saat 08.30 yoğunluğun yüzde 60'lara yükseldiği görüldü.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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