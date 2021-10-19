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Taksicilere yönelik denetimler devam ediyor

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, taksicileri denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, taksicileri denetledi.

Polis ekipleri, uygulama kapsamında Kadıköy Rıhtım Caddesi'ndeki kontrol noktasında taksileri durdurup sürücülerin belgelerini inceledi.

Uygulamada taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

Taksi sürücüsü Kamil Öztürk, olumsuz örneklerin bütün taksicilere mal edilmesinin doğru olmadığını belirterek, "Biz de sıkıntı yaşıyoruz. İyi taksici olabiliriz ama bazıları kötü amaçlı kullandığı için biz de öyle görülüyoruz. Denetlemelerden çok memnunuz." dedi.

Taksi kullanan vatandaşlardan Canan Erdost da yapılan denetimlerden memnun olduğunu dile getirerek, bazı taksilerin müşteri seçmesi nedeniyle dakikalarca sokakta beklediklerini söyledi. Erdost, emniyetin taksicilere yönelik denetimlerinin devam etmesini istedi.

Taksicilere yönelik denetimler devam ediyor

Taksicilere yönelik denetimler devam ediyor

Taksicilere yönelik denetimler devam ediyor

Taksicilere yönelik denetimler devam ediyor

Taksicilere yönelik denetimler devam ediyor

Taksicilere yönelik denetimler devam ediyor

Taksicilere yönelik denetimler devam ediyor

Taksicilere yönelik denetimler devam ediyor

Taksicilere yönelik denetimler devam ediyor
AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
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