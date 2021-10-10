İstanbul'da standartlara uygun olmayan toplanma alanı iddiası - Haberler
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İstanbul'da standartlara uygun olmayan toplanma alanı iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel
İstanbul'da standartlara uygun olmayan toplanma alanı iddiası

İstanbul'da standarda uygun olmayan, toplanma alanı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, sosyal medyada standarda uygun olmayan toplanma alanı görüntülerinin yer aldığı sokaklar üzerinde toplanma alanı bulunmadığı kaydedildi.

Afad tarafından İstanbul'da standarda uygun olmayan, toplanma alanı görüntülerinin paylaşılması üzerine yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İstanbul'da standarda uygun olmayan sözde toplanma alanı görüntülerinin paylaşılarak dezenformasyon yapıldığı belirtildi.

BELİRTİLEN BÖLGEDE TOPLANMA ALANI BULUNMUYOR

Söz konusu görüntülerin İstanbul Şişli Gülbahar Mahallesi Üveyik Sokak ile Kılıç Sokak kesişiminde çekilen görüntü olduğu belirtilerek, Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinde İstanbul'da tanımlı 5 bin 599 toplanma alanı içerisinde, Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi Üveyik Sokak üzerinde veya kesiştiği sokaklar üzerinde toplanma alanı bulunmadığı aktarıldı.

İstanbul'da standartlara uygun olmayan toplanma alanı iddiası

E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

Görüntülerdeki tabelanın toplama alanlarında bulunan ve AFAD tarafından standartları belirlenen tabela olmadığı ifade edilerek, toplanma alanlarının vatandaşlar tarafından e-devlet üzerinden görüntülenebildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin daha önceki yıllara ait olduğu kaydedilerek, görüntülerin 2019 yılında da aynı şekilde servis edilip, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik provokatif amaçla yapıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, görüntülerin paylaşıldığı alanın yeşil daire ile mevcut toplanma alanlarının ise kırmızı daire ile işaret edildiği bir de fotoğraf paylaşıldı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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"İstanbul'da standartlara uygun olmayan toplanma alanı iddiası"
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"İstanbul'da standarda uygun olmayan, toplanma alanı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, sosyal medyada standarda uygun olmayan toplanma alanı görüntülerinin yer aldığı sokaklar üzerinde toplanma alanı bulunmadığı kaydedildi."

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