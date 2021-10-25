İstanbul'da kaçak elektronik eşya operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kaçak yollarla yurda sokulan ve insan sağlığına zararlı olduğu belirlenen 37 bin 20 adet elektronik malzemeye el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, kaçak yollarla yurda sokulan ve başta cilt hastalığı ile işitme bozukluğu olmak üzere bir çok rahatsızlığa neden olabileceği tespit edilen çok sayıda elektronik eşyayı piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Fatih ve Esenler'de 3 adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda kaçak ve sağlığa zararlı olduğu belirlenen 37 bin 20 adet bluetooth kulaklık, telefon bataryası, telefon kapağı ve telefon ekranı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.