İstanbul'da aracın içinde tavukların kesilip satıldığı skandal görüntüler tepki topladı
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel
İstanbul'da bir ticari aracın içinde tavukların kesildikten sonra hemen poşetlenerek vatandaşlara satıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Skandal videoya tepki yağdı.
İstanbul'da ticari bir aracın içinde tavukların kesilerek vatandaşlara satıldığı anların görüntüleri sosyal medyada ses getirdi. Söz konusu videoda, aracın içerisinde bulunan canlı tavukların kesilerek poşetlendiği ve müşterilere satıldığı anlar gözler önüne seriliyor.
ARACIN İÇİNDE HEM KESİYOR, HEM DE POŞETLİYEREK SATIYORLAR
Videoyu çeken kişi, "Bu nasıl bir şeydir ya?" diye tepki gösterirken, çevredeki bir vatandaşın ise "Neyi çekiyorsun? Adam tavuk satıyor işte" demesi dikkat çekti. Görüntüleri çeken kişi ise buna karşılık olarak "Tavuk böyle mi satılır" dedi.
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