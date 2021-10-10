İstanbul'da aracın içinde tavukların kesilip satıldığı skandal görüntüler tepki topladı

İstanbul'da ticari bir aracın içinde tavukların kesilerek vatandaşlara satıldığı anların görüntüleri sosyal medyada ses getirdi. Söz konusu videoda, aracın içerisinde bulunan canlı tavukların kesilerek poşetlendiği ve müşterilere satıldığı anlar gözler önüne seriliyor.

ARACIN İÇİNDE HEM KESİYOR, HEM DE POŞETLİYEREK SATIYORLAR

Videoyu çeken kişi, "Bu nasıl bir şeydir ya?" diye tepki gösterirken, çevredeki bir vatandaşın ise "Neyi çekiyorsun? Adam tavuk satıyor işte" demesi dikkat çekti. Görüntüleri çeken kişi ise buna karşılık olarak "Tavuk böyle mi satılır" dedi.

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