İSTANBUL CADDESİ'NDE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yıllardır esnafların ve vatandaşların ışıklandırma konusunda yetersiz olmasından dolayı şikayetçi olduğu İstanbul Caddesi aydınlığa kavuşuyor. Yapılan çalışmaların sonunda cadde ışıl ışıl olacak ve modern bir görünüme kavuşacak. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi yetkilileri; "İstanbul Caddesi'nde yapmış olduğumuz aydınlatma çalışmalarında her iki kaldırıma çapraz şekilde toplam 76 adet aydınlatma direği dikilecek. Daha önceden 40 metre aralıklı olan aydınlatma direkleri yapılacak olan çalışma sonrasında 15 metre mesafeye inecek. Kullanılacak olan ampuller led olmasından dolayı hem daha fazla aydınlatma hem de elektrik tasarrufu sağlanmış olacak. Dekoratif ve güzel bir görünüme sahip olan aydınlatma direklerinde cadde ve kaldırıma bakan aydınlatmalar yer alacak.

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