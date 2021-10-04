İSTANBUL CADDESİ'NDE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL CADDESİ'NDE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Habermetre - Haberler | Toplum
İSTANBUL CADDESİ'NDE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İSTANBUL CADDESİ'NDE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI BAŞLADIYıllardır esnafların ve vatandaşların ışıklandırma konusunda yetersiz olmasından dolayı şikayetçi olduğu İstanbul Caddesi aydınlığa kavuşuyor.

İSTANBUL CADDESİ'NDE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yıllardır esnafların ve vatandaşların ışıklandırma konusunda yetersiz olmasından dolayı şikayetçi olduğu İstanbul Caddesi aydınlığa kavuşuyor. Yapılan çalışmaların sonunda cadde ışıl ışıl olacak ve modern bir görünüme kavuşacak. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi yetkilileri; "İstanbul Caddesi'nde yapmış olduğumuz aydınlatma çalışmalarında her iki kaldırıma çapraz şekilde toplam 76 adet aydınlatma direği dikilecek. Daha önceden 40 metre aralıklı olan aydınlatma direkleri yapılacak olan çalışma sonrasında 15 metre mesafeye inecek. Kullanılacak olan ampuller led olmasından dolayı hem daha fazla aydınlatma hem de elektrik tasarrufu sağlanmış olacak. Dekoratif ve güzel bir görünüme sahip olan aydınlatma direklerinde cadde ve kaldırıma bakan aydınlatmalar yer alacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Düm Tek Tek Prens William
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Alex Teixeira Oğuzhan Özyakup Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İSTANBUL CADDESİ'NDE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 13:45:29. #1.12#