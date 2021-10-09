Adliyeden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı - Haberler
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Adliyeden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüpheli, adliyeye girecekken polislerin elinden firar etti. Polis, firar eden kişiyi 500 metre ileride kamyonet kasasında yakaladı.

Bugün öğle saatlerinde Beşiktaş'ta polisin uyuşturucu sattığı şüphesiyle gözaltına aldığı kişi karakoldaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

POLİSLERİN ELİNDEN KAÇTI

Şüpheli, adliye girişinde polislerin elinden kurtularak kaçtı. Polis ekipleri firar eden kişinin peşinden koştu.

İstanbul Adliyesi'nde firar eden şüpheli kamyonet kasasında yakalandı

KAMYONET KASASINDAN ÇIKTI

Şüpheli, adliyeye 500 metre mesafede bulunan kamyonet kasasında yakalandı. Şüpheli tekrar adliyeye götürüldü.

Adliyeden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı
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