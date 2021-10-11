Hayatını kaybeden AK Partili milletvekili İsmet Uçma kimdir? - Haberler
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Hayatını kaybeden AK Partili milletvekili İsmet Uçma kimdir?

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Bir süredir amansız hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, 66 yaşında hayatını kaybetti. İşte Uçma'nın 66 yıla sığdırdığı yaşam öyküsü.

Ak Parti'de 24, 25, 26 ve 27. dönem milletvekilliği yapan Uçma, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. AK Parti kurucu üyeliği görevini de üstelenen Uçma'nın vefatı siyaset camiasında derin üzüntüye neden oldu. Peki İsmet Uçma kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

İSMET UÇMA KİMDİR?

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, 1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da doğdu. İlahiyatçı, İktisatçı, Siyaset Bilimci ve Yayıncı olan İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede Kelâm Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yaptı. Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başladı ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurdu. 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi.

AK PARTİ'DE KURUCU ÜYE

AK Parti Kurucu Üyesi olan Uçma, 2011'de AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi. Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlendi. 1991 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Yayıncısı" ödülüne layık görüldü. Arapça ve İngilizce bilen İsmet Uçma, 6 çocuk babasıdır.

Hayatını kaybeden AK Partili milletvekili İsmet Uçma kimdir?
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