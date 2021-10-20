İsmail Saymaz'la çektiği halayla çok konuşulan Ertuğrul Özkök, koronavirüse yakalandı

Diyarbakır'da Ahmet Güneteşkin'in Hafıza Odası isimli sergi programında, Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz'la birlikte halay çektiği görüntüler gündem olmuştu.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Sosyal medyada oldukça konuşulan bu görüntülerin ardından Ertuğrul Özkök'ten kötü bir haber geldi. 74 yaşındaki Özkök'ün koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

CANLI YAYINA DA ÇIKAMAYACAK

Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bugünkü konuğu olan Özkök, canlı yayına da çıkamayacak. Twitter'dan haberi duyuran Işık, Özkök'ün neden hastalandığını ise yarınki köşe yazısında yazacağını belirtti.

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