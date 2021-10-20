İsmail Saymaz'la çektiği halayla çok konuşulan Ertuğrul Özkök, koronavirüse yakalandı - Haberler
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İsmail Saymaz'la çektiği halayla çok konuşulan Ertuğrul Özkök, koronavirüse yakalandı

Haberler.com - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da İsmail Saymaz'la çektiği halayla gündem olan Ertuğrul Özkök'ün koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Özkök, sağlık sorununun sebebini ise yarın köşe yazısında yazacak.

Diyarbakır'da Ahmet Güneteşkin'in Hafıza Odası isimli sergi programında, Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz'la birlikte halay çektiği görüntüler gündem olmuştu.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Sosyal medyada oldukça konuşulan bu görüntülerin ardından Ertuğrul Özkök'ten kötü bir haber geldi. 74 yaşındaki Özkök'ün koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

CANLI YAYINA DA ÇIKAMAYACAK

Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bugünkü konuğu olan Özkök, canlı yayına da çıkamayacak. Twitter'dan haberi duyuran Işık, Özkök'ün neden hastalandığını ise yarınki köşe yazısında yazacağını belirtti.

İsmail Saymaz'la çektiği halayla çok konuşulan Ertuğrul Özkök, koronavirüse yakalandı

İsmail Saymaz'la çektiği halayla çok konuşulan Ertuğrul Özkök, koronavirüse yakalandı
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