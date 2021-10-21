İslahiye'de üretilen üzümün yaşı 3,5, kurusu 18 liradan alıcı buluyor

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in önemli üzüm üretim merkezlerinden 50 bin dekar alanda üretimi yapılan İslahiye ilçesinde kurutulan ürünler toptan 14 lira ila 18 lira arasında alıcı buluyor.

İlçede, Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt başta olmak üzere 15 mahallede "Antep karası", "Hatun parmağı", "Mevlana", "Kardinal" ve "Sultani" cinsi üzümlerin hasadı yapılıyor.

Hasadı tamamlanan bağlarda bağ bozumunun ardından üzüm çeşitlerden özellikle "Antep karası" çeşidini kurutan işçiler, gün boyunca yoğun mesai harcıyor.

70 bin ton civarında rekolte beklenilen bölgede yetiştirilen yaş üzümlerin piyasada satışının 3,5 liradan aşağı düşmemesi nedeniyle geçtiğimiz yıla oranla yüzde 50 oranında kuru üzüm yapımı azalırken kurutulan üzümler 14 lira ila 18 lira arasında toptan alıcı buluyor.

İslahiye'de bağlardan sofralık olarak yapılan üzüm satışlarının bağ bozumu ardından bir kısmı meyve suyu fabrikalarına yapılırken kurutmanın yanı sıra diğer bir kısmı ise pekmez yapılarak piyasaya sunuluyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, yaptığı açıklamada, "Rekoltenin düşük olmasına rağmen üzüm fiyatlarından memnun olan üreticiler bölgedeki Antep karası cinsi üzümden 500 ton kuru üzüm elde etti. Geçtiğimiz yıl kuru üzüm üretimimiz 1000 tondu." dedi.

Üreticilerin fiyattan memnun olduğunu belirten Köse, sofralık üzümü asgari 3,5 liradan satan üreticinin kuru üzümü ise piyasada 14 lira ila 18 lira arasında toptan satışını yaptığını kaydetti.