Irak'taki 'özel oylamada' seçim sandıkları kapandı - Haberler
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Irak'taki "özel oylamada" seçim sandıkları kapandı

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak'taki

Irak'ta erken genel seçimlerde, "özel oylama" kapsamında güvenlik güçleri, iç sığınmacılar ve mahkumların oy kullanması için kurulan sandıklar kapandı.

Irak'ta erken genel seçimlerde, "özel oylama" kapsamında güvenlik güçleri, iç sığınmacılar ve mahkumların oy kullanması için kurulan sandıklar kapandı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliğinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde sabah 07.00'de özel oylama için açılan sandıklar saat 18.00'de kapandı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, yaptığı açıklamada, yapılan özel oylamanın halkın pazar günü oyunu kullanması için "başarılı bir adım ve başlangıç" olduğunu söyledi.

Irak'ta halkın geri kalan kısmı ise pazar günü oyunu kullanacak. Yaklaşık 40 milyon nüfuslu ülkede 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor.???????

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
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