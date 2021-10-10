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Irak Cumhurbaşkanı Salih, oyunu kullandı

AA - Haberler | Güncel
Irak Cumhurbaşkanı Salih, oyunu kullandı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, erken genel seçimlerde oyunu verdi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, erken genel seçimlerde oyunu verdi.

Salih, Yeşil Bölge'deki seçim merkezine eşiyle gelerek oyunu kullandı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Salih, "Erken seçimler halkın talebiydi. Ülkesinin geleceği için her vatandaşın seçimlerde katkısının olmasını diliyoruz. Bugün, vatandaşın günüdür." şeklinde konuştu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de sabah erken saatlerde oyunu kullanmıştı.

AA - Son Dakika Haberleri
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