Irak Cumhurbaşkanı Salih, oyunu kullandı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, erken genel seçimlerde oyunu verdi.

Salih, Yeşil Bölge'deki seçim merkezine eşiyle gelerek oyunu kullandı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Salih, "Erken seçimler halkın talebiydi. Ülkesinin geleceği için her vatandaşın seçimlerde katkısının olmasını diliyoruz. Bugün, vatandaşın günüdür." şeklinde konuştu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de sabah erken saatlerde oyunu kullanmıştı.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

AA - Son Dakika Haberleri